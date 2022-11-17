58-летний преступник с места происшествия сбежал. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге алкогольное застолье двух товарищей закончилось поножовщиной. В результате драки смертельные ранения шеи и туловища получил 38-летний мужчина, инцидент произошел днем 14 ноября в доме на улице Первомайской. 58-летний преступник с места происшествия сбежал.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следователем СКР проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В полиции рассказали, что в дежурную часть позвонила соседка. Прибывшие на место сотрудники обнаружили хозяина жилища с ножевыми ранениями.

- В ходе завязавшейся борьбы гость схватил нож и несколько раз ударил оппонента. На следующий день оперативники задержали подозреваемого в травмпункте горбольницы № 7, куда он обратился с повреждениями, полученными в ходе драки с потерпевшим, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.