Свердловчане заметили световые столбы в небе

Оптическое явление заметили В ночь на 16 ноября. Фото: Владимир Высотских

Жители Ревды стали свидетелями красивого природного явления. В ночь на 16 ноября они заметили в небе световые столбы. Их сфотографировал местный житель Владимир Высотских.

На некоторых снимках световые столбы напоминают серное сияние. Это один из видов гало. Оптическое явление возникает в ясную морозную погоду.

Оптическое явление возникает в ясную морозную погоду. Фото: Владимир Высотских

Ранее, 16 ноября, жители Екатеринбурга заметили солнечное гало. Блики, похожие на радугу, можно было увидеть из разных районов города. В Уралгидрометцентре объяснили, что зимой это оптическое явление наблюдается нередко. Оно возникает при малооблачной погоде вокруг Солнца или Луны при наличии в атмосфере кристаллов в виде тонкой призмы.