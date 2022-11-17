Удостоверение многодетной семьи теперь можно получить быстрее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области для многодетных семей упросили процесс оформления удостоверения. Заявление на получение льгот теперь можно оформить на портале госуслуг. Кроме того, сокращен срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче удостоверения с десяти до восьми рабочих дней.

- Правительство Свердловской области 17 ноября приняло постановление, упрощающее процесс оформления удостоверения многодетной семьи, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В Свердловской области многодетные семьи могут получить такие меры поддержки, как пособие на проезд, компенсация части затрат на коммунальные услуги, внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и другие.

Отметим, что сейчас в Свердловской области 66,9 тысячи многодетных семей.