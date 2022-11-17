Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 9:51

В Свердловской области для многодетных семей упросили процесс оформления удостоверения

Заявление на получение льгот теперь можно оформить на портале госуслуг
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Удостоверение многодетной семьи теперь можно получить быстрее

Удостоверение многодетной семьи теперь можно получить быстрее

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области для многодетных семей упросили процесс оформления удостоверения. Заявление на получение льгот теперь можно оформить на портале госуслуг. Кроме того, сокращен срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче удостоверения с десяти до восьми рабочих дней.

- Правительство Свердловской области 17 ноября приняло постановление, упрощающее процесс оформления удостоверения многодетной семьи, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В Свердловской области многодетные семьи могут получить такие меры поддержки, как пособие на проезд, компенсация части затрат на коммунальные услуги, внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и другие.

Отметим, что сейчас в Свердловской области 66,9 тысячи многодетных семей.