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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:34

Строительство кампуса Горного университета в Екатеринбурге обойдется в 6 млрд

Большую часть площади займут общежития
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Проект предполагает строительство многофункционального спортивного центра и технопарка

Проект предполагает строительство многофункционального спортивного центра и технопарка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство кампуса Уральского государственного горного университета понадобится 6,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в заявке вуза на сайте «Прокампус».

Кампус будет межвузовским и объединит Горный университет с Техническим университетом УГМК. Площадь двух объектов составит 55,1 тысячи квадратных метров, а площадь всей территории будет в районе 2,5 гектар. В кампусе смогут жить 2,5 тысячи студентов.

Большую часть площади займут общежития. Кроме того, проект предполагает строительство многофункционального спортивного центра, технопарка и гостиницы для приглашенных профессоров.

Ранее, в июле, стало известно, что Екатеринбург получит 20 миллиардов рублей из федерального бюджета на проектирование и строительство нового кампуса в районе Новокольцовский. Деньги будут выделяться частями до 2025 года. В 2026 году кампус должен быть сдан в эксплуатацию.