Tele2 установила новые базовые станции в более чем 30 районах Свердловской области

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

В целом в Свердловской области модернизация сети и установка новых базовых станций Tele2 в 2022 году затронула более 30 районов: Алапаевский, Асбестовский, Березовский, Бисертский, Сысертский, Каменск-Уральский, Волчанский, Карпинский, Первоуральский, Кировградский, Невьянский, Нижнесергинский, Полевской, Шалинский и другие.

Связь оператора улучшена в нескольких знаковых локациях в регионе. В Екатеринбурге – в районе Центральной гостиницы, на Олимпийской набережной и в ТРЦ Veer Mall. Кроме того, в столице Урала завершен проект «Новостройки» – сеть улучшена в нескольких крупных жилых комплексах в спальных районах города, например, в ЖК Макаровский, Рассветный, Новаторов, Репин Парк, Ольховский Парк, Северный Квартал, Соловьи и других.

Связь также улучшена в Нижнем Тагиле в гостинице Demidov Plaza, в строительном гипермаркете «Колхозный двор» в поселке Горный Щит и в ДК «Арамиль» в Арамиле.

Сеть Tele2 в 2022 году впервые появилась в деревнях Лямпа, Малый Ут Ачитского района и в деревне Щипачи Богдановичского района, а также в поселках Ива и Песчаный Карьер Верхнесалдинского района, селах Скородумское Ирбитского района и Шиловка Красноуфимского района.

Компания увеличила количество базовых станций 4G в Свердловской области в 2022 году на 4% и модернизировала 6,7% объектов в регионе. На сегодняшний день сеть 4G и голосовая связь мобильного оператора доступны для 99% жителей региона, а сеть 3G — для 92% жителей. В январе-октябре 2022 года объем потребляемого трафика в области вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.