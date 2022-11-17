Администрация Екатеринбурга закупит 25 трамваев в 2023 году

О покупке трамваев сообщил замглавы Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга закупит 25 трехсекционных трамваев в 2023 году. Об этом сообщил на форуме «Города России 2030» замглавы Екатеринбурга.

- Мы провели большую работу в 2019-2020 годах с московским институтом и понимаем, какие нужны изменения, - рассказал Алексей Бубнов.

Он также отметил, что уже есть понимание, по каким маршрутам они будут ездить.

Напомним, ранее сообщалось, что к 300-летию Екатеринбурга будут закуплены 10 новых трехсекционных трамваев. Планируется, что общественный транспорт появится на улицах уральской столицы на условиях софинансирования.