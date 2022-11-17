Tele2 дарит жителям Свердловской области еще больше бонусов и скидок

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в сфере мобильного общения, но за ее пределами. Поэтому предлагает своим пользователям бонусы, скидки и подарки от партнеров в рамках программы лояльности «Больше». Их список постоянно обновляется с учетом пожеланий и интересов пользователей.

Все клиенты оператора до 30 ноября 2022 года могут получить ролл в подарок при заказе от 1000 рублей в «Сушкоф и Пицца» в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Березовском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Верхней Салде. А еще скидку 50% на вторую пиццу в «Додо Пицце» в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Первоуральске.

АбонентыTele2, которые любят походы в кино, до конца года могут получить второй билет в подарок в сети кинотеатров «КАРО» в Екатеринбурге, а до 30 ноября 2022 года – скидку 200 рублей на покупку билетов в «Мягкие кинотеатры» в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Также до конца 2022 года абоненты оператора каждое воскресенье могут бесплатно посещать Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей наивного искусства и Эрмитаж-Урал. Кроме того, в выходные дни пользователям Tele2 предоставляется бесплатный вход в Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история!». Кстати, с 4 ноября в Историческом парке открыт мультимедийный проект «Не словом, а делом. Выставка о Петре Великом и Никите Демидове».

Узнать сроки и подробные условия акции можно на сайте и в приложении «Мой Tele2». Чтобы получить бонусы от партнеров оператора, необходимо зайти в личный кабинет, нажать на кнопку «Активировать» и получить SMS с промокодом. Скидку можно применить при оплате заказа.