Уральская красавица заняла третье место в соревнованиях по бодибилдингу

Татьяна готовилась к соревнованиям 100 дней. Фото: страница Татьяны Пацуры во «ВКонтакте»

Жительница Екатеринбурга Татьяна Пацура взяла бронзу на чемпионате России по бодибилдингу федерации NBC в номинации Fit Angels Show. Она стала первой уральской спортсменкой, которая вышла на сцену в этой категории.

- Друзья, 100 дней. Я подготовила форму за 100 дней! Ту форму, с которой я выходила на Arnold Classic в 2019 году, - написала Татьяна в своих соцсетях.

Татьяна стала первой уральской спортсменкой, которая вышла на сцену в категорииFit Angels Show. Фото: предоставлено Татьяной Пацурой

Девушка отметила, что после 2019 года она долго восстанавливалась и не участвовала в соревнованиях. Несмотря на то, что Татьяна сама является тренером, она готовилась к Fit Angels Show с наставником.

Девушка не выступала в соревнованиях с 2019 года. Фото: предоставлено Татьяной Пацурой

Девушка подчеркнула, что Fit Angels Show – это дорогая номинация. В ней спортсменки не только демонстрируют свое тело, но и презентуют костюмированный образ. При этом в категории участницы не должны быть слишком худыми. Также им не нужно иметь большие мышцы с сепарацией.