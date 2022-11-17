Жительница Екатеринбурга намерена вернуть мобилизованного мужа с тремя детьми

Призывная комиссия предварительно назначена на 18 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга пытается вернуть мобилизованного по ошибке мужа. У 30-летнего Павла Козлова трое детей в возрасте до 16-ти лет. На службу многодетный отец отправился 29 сентября, а 14 октября, в Госдуме ввели отсрочку от мобилизации для служащих, имеющих троих несовершеннолетних детей.

Все это время его жена Анастасия Козлова упорно пытается вернуть супруга со службы, которую он сейчас проходит в ЛНР. Анастасия отправляла заявления в несколько военкоматов.

- Их увезли в ЛНР сейчас. До этого Паша работал токарем на Эльмаше, у него трое детей: двое наших совместных и его дочь от прошлых отношений, она полностью на нем. Я была в военкомате, сегодня, где мне сказали, что уже назначено заседание призывной комиссии по нашему вопросу, - рассказывает «КП Екатеринбург» Анастасия Козлова.

В пресс-службе Свердловского военкомата сообщили, что предварительно заседание назначено на 18 ноября.

- Документы Анастасии Козловой поданы в список для включения в протокол призывной комиссии под руководством губернатора региона. Ориентировочно комиссия состоится завтра, но это зависит от правительства Свердловской области, - подтвердили «КП Екатеринбург» в пресс-службе военкомата.

Недавно мы писали, что жителя Березовского, 39-летнего Виталия Шалягина призвали в рамках частичной мобилизации и забрали в Елань 20 октября.

У мужчины больные суставы и отсутствует больше 20 зубов, из-за чего началось воспаление десен. Его супруга точно также пыталась вернуть его домой и писала письма во все возможные структуры.