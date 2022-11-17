В Екатеринбурге проведут предновогодний бал-маскарад в стиле XVIII века

Бал-маскарад пройдет в Музее истории Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 17 декабря 2022 года проведут предновогодний бал-маскарад в стиле XVIII века. Событие пройдет на площадке Музея истории Екатеринбурга. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Гостям бала-маскарада представят живую музыку в исполнении струнного квартета Orchestra Di Quattro. Здесь можно будет сделать оригинальные фотоснимки от ретро-ателье, увидеть танцы прошлых столетий, сыграть новогодние игры и отведать легкие закуски. Здесь же гостей обучат азам полонеза и буре.

На бал дамам нужно надеть платье или юбку ниже колена и обувь без каблука. Приветствуются маски, перчатки и веера. Кавалерам отдать предпочтение однотонной ли белой рубашке с длинным рукавом, брюкам и закрытой летней обуви.