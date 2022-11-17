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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:56

Из-за штормового ветра жителям Ямала не рекомендуют ездить по трассам

В ЯНАО пришла непогода
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На дорогах Ямала обстановка осложнилась

На дорогах Ямала обстановка осложнилась

Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа не рекомендуют ездить по трассам из-за непогоды. Сейчас обстановка на автодорогах неблагополучная, а к вечеру регион накроет метель с сильным ветром, порывы которого достигнут 23 метров в секунду. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Неблагоприятные погонные условия сохранятся в ЯНАО до субботы, 19 ноября. Поэтому рекомендация не выезжать на трассы сохраняется до выходных. Если же поездку нельзя отложить, то передвигаться по трассам лучше колоннами.

Отметим, что снегопады и метели пришли и в другие регионы Урала. Так, в Свердловской области столбики термометров опустились ниже отметки в 20 градусов.