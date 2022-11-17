Прокуратура начала проверку после пожара в ребцентре для подростков в Екатеринбурге

Огонь охватил два квадратных метра в шпиле здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура начала проверку после пожара в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Октябрьского района» в Екатеринбурге, который произошел 16 ноября. Об этом сообщает надзорное ведомство Свердловской области.

Возгорание произошло вечером в шпиле здания. Огонь охватил два квадратных метра. На место выезжали пожарные.

- Из здания в срочном порядке были эвакуированы 35 детей в сопровождении пяти воспитателей в другое отапливаемое здание (баню - прачечную). Пострадавших не имеется, - говорится в сообщении прокуратуры.

Через час детей вернули в центр. В помещениях не было запаха гари и дыма. Предполагаемая причина пожара - нарушение подрядчиком, выполнявшим работы, правил пожарной безопасности во время газо-резательных работ.

Прокуратура даст оценку мероприятий по пожарной безопасности, соблюдение требований при проведении пожароопасных работ, соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям законодательства и обеспеченности объекта первичными средствами пожаротушения.