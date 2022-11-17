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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 6:52

Три вагона сошли с рельсов на станции Шарташ из-за негодности деревянных шпал

Прокуратура завершила проведение проверки
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Уральской транспортной прокуратуре завершили проверку после схода трех грузовых вагонов с рельсов на станции Шарташ. В ведомстве сообщили, что причиной схода стала негодность деревянных шпал железнодорожного пути.

- Устранить нарушения прокурор потребовал во внесенном в адрес начальника Свердловской дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» представлении, - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В итоге шпалы заменили, а должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ был оштрафован мастер дорожного линейного участка станции Шарташ.

Напомним, вагоны груженные строительными материалами сошли с рельсов 5 октября. Инцидент произошел во время маневровых работ.