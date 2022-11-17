Свердловская область вошла в список лучших регионов по борьбе с лесными пожарами

Основной причиной большинства природных пожаров, как и в прошлые годы, стал человеческий фактор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральное агентство лесного хозяйства составило рейтинг лучших регионов России по борьбе с лесными пожарами в 2022 году. В топ пять лучших вошла Свердловская область.

- По итогам пожароопасного сезона (по сравнению с прошлым годом) площадь, пройденная огнем, в регионе сократилась в 4,4 раза, а количество природных пожаров - почти в два раза, - рассказали в департаменте информполитики.

По данным Рослесхоза, в прошлом году в Свердловской области был зарегистрирован 1 351 лесной пожар на площади 63,7 тысячи гектаров, в этом году - 702 очага на площади 14,4 тысячи гектаров. Основной причиной большинства природных пожаров, как и в прошлые годы, стал человеческий фактор.

Отмечается, что лесные пожары оперативно выявляются благодаря многоуровневой системе мониторинга, а более 76% всех возгораний удается ликвидировать в первые сутки.