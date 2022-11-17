В Екатеринбурге депутаты подарили скорой мебель для отдыха

Подстанции скорой помощи на Эльмаше помогают на протяжении месяца. Фото: пресс-служба медфракции, Дмитрий Иванов

В Екатеринбурге депутаты медицинской фракции подарили подстанции скорой помощи № 4 на Эльмаше мебель для отдыха между вызовами. Об этом рассказали в пресс-службе партии.

- С коллективом подстанции скорой помощи № 4 познакомился, когда поздравлял медиков с их профессиональным праздником. Тогда и выяснил, какая им нужна помощь. На протяжении нескольких месяцев закупаю и передаю все самое необходимое, - рассказал глава медфракции Алексей Вихарев.

Также депутаты подарили локтевые дозаторы, моющие средства и люминесцентные лампы. Фото: пресс-служба медфракции, Дмитрий Иванов

Медикам передали шесть кресел и четыре дивана. Ранее в здании скорой на Эльмаше заменили входную дверь на новую железную с кодовым замком и видеодомофоном. Также депутаты подарили локтевые дозаторы, моющие средства и люминесцентные лампы. А в начале сентября медикам передали новые чайники и микроволновки.

Также Алексей Вихарев и его коллега Роман Ступников помогли консультативно-диагностической поликлинике ЦГБ № 40. Они закупили 46 жалюзи для окон. Их повесили в 21 кабинете и на шести лестничных пролетах. По словам заведующей поликлиникой, летом кабинеты на солнечной стороне превращаются в настоящие «парилки».