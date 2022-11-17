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НовостиОбщество17 ноября 2022 5:51

Екатеринбург занял первое место в России по тратам на ювелирные украшения

Жители города за 9 месяцев потратили на украшения 3,6 млрд рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Средний чек в екатеринбургских ювелирных магазинах вырос на 14%

Средний чек в екатеринбургских ювелирных магазинах вырос на 14%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург занял первое место в России по тратам на ювелирные украшения. К такому выводу пришли в аналитическом центре ювелирной компании SOKOLOV. По их данным, жители города за 9 месяцев 2022 года потратили на украшения 3,6 миллиарда рублей.

- На втором месте Новосибирск, жители которого потратили 3,2 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров по тратам на ювелирные украшения Краснодар с оборотом 3 миллиарда рублей, - рассказали в компании.

Также отмечается, что средний чек в екатеринбургских ювелирных магазинах вырос на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 5 757 рублей. При этом, согласно итогам анализа, столица Урала заняла только пятое место по сумме среднего чека среди других городов-миллионников.