Пенсионер из Нижнего Тагила отдал 2,6 млн рублей лжесотрудникам ЦБ

Пожилому мужчине даже прислали документ, который якобы удостоверяет личность сотрудника Центробанка. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле 68-летний пенсионер целую неделю общался с мошенниками и отдал им 2,6 миллиона рублей. Аферисты представились сотрудниками Центробанка и ФСБ. Они убедили свердловчанина, что на него пытаются оформить кредит, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- Сначала ему позвонил неизвестный, который сообщил, что совместно с ФСБ проводится проверка, так как в отделение банка в Москве с доверенностью от имени пенсионера обратился молодой человек с такой же фамилией, называющий себя племянником, - говорится в сообщении.

Аферисты сообщили, что лжеродственник пытается оформить кредит на имя дедушки. Мошенник заявил, что счета нужно срочно обезопасить. При этом он вынудил пенсионера назвать банки, в которых у того открыты вклады.

Аферисты перевели общение в мессенджеры. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Жителю Нижнего Тагила вызвали такси, которое увезло его в другой город. Находившийся на связи незнакомец постоянно интересовался, где находится мужчина. Также он заявил, что сотрудникам банка нельзя доверять. Когда пенсионер снял все деньги, его направили в другой банк и назвали ему номера «безопасных счетов». Дедушка перевел свои сбережения на них.

После этого звонки аферистов продолжились. Уральцу звонили с 30 номеров, зарегистрированных в разных регионах страны. Кроме того, общение велось в мессенджерах. Туда дедушке прислали документ, который якобы удостоверяет личность сотрудника Центробанка.

Дедушка еще два раза ездил в другой город, чтобы перевести деньги на «безопасные счета». Мошенники держали тагильчанина в постоянном стрессе, и у него поднялось давление. Только позже он понял, что его обманули. Полиция завела дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).