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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 5:25

В Березовском за взятки будут судить трех бывших инспекторов ГИБДД

Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Всего инспекторы ГИБДД получили 220 тысяч рублей

Всего инспекторы ГИБДД получили 220 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском за взятки будут судить трех бывших инспекторов ГИБДД Екатеринбурга. Они брали деньги с водителей, которые были замечены за рулем в состоянии алкогольного опьянения, обещая не привлекать к ответственности.

- Инспектор должен был произвести освидетельствование водителя на состояние опьянения, после чего разъяснить ему последствия привлечения к административной ответственности за управление в нетрезвом виде, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Далее в случае поступления от водителя предложения о даче взятки один из инспекторов должен был предпринять меры к ее получению.

Всего инспекторами ГИБДД с 5 по 9 ноября 2021 года получены взятки на сумму 220 тысяч рублей, которые они разделили между собой. По пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя, группой лиц по предварительному сговору) им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Березовский городской суд.