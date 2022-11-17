В СИЗО-1 Екатеринбурга пытались доставить на квадрокоптере два iPhone

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В СИЗО-1 Екатеринбурга ночью 16 декабря пытались доставить на квадрокоптере два iPhone, смартфон, два USB-провода и гарнитуру. Летательный аппарат не остался незамеченным.

- Сотрудниками отдела охраны СИЗО-1 в воздушном пространстве над территорией учреждения обнаружен квадрокоптер, который осуществил сброс в районе участка охраняемого объекта сверток из полиэтиленовой пленки, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, 12 ноября сотрудниками пенитенциарного учреждения был замечен квадрокоптер, с помощью которого кто-то также пытался перебросить в следственный изолятор сотовые телефоны.