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НовостиОбщество17 ноября 2022 4:07

В СИЗО-1 Екатеринбурга пытались доставить на квадрокоптере два iPhone

Его заметили охранники
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В СИЗО-1 Екатеринбурга ночью 16 декабря пытались доставить на квадрокоптере два iPhone, смартфон, два USB-провода и гарнитуру. Летательный аппарат не остался незамеченным.

- Сотрудниками отдела охраны СИЗО-1 в воздушном пространстве над территорией учреждения обнаружен квадрокоптер, который осуществил сброс в районе участка охраняемого объекта сверток из полиэтиленовой пленки, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, 12 ноября сотрудниками пенитенциарного учреждения был замечен квадрокоптер, с помощью которого кто-то также пытался перебросить в следственный изолятор сотовые телефоны.