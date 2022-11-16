Уральские студенты предложили идею реставрации старинной усадьбы 19 века

Уральцы разрабатывают план по реставрации и приспособления. Фото: пресс-служба форума «Наследие»

Студенты УрГАХУ принимают участие в пятом юбилейном молодежном форуме «Наследие». Уральцы разрабатывают план по реставрации и приспособления старинной деревянной усадьбы 19 века. Она расположена на улице Ленина в Первоуральске.

- Этот памятник архитектуры дал начало уникальной организации, занимающейся изучением и популяризацией традиционной культуры — Народному дому. Дом также стал частью единственного в мире туристского строительного маршрута «Живые дома Урала», - рассказали в пресс-службе молодежного форума.

Здание остро нуждается в привлечении специалистов, занятых вопросами сохранения культурного наследия.

В этом году, помимо Екатеринбурга, в форуме примут участие еще девять российских городов. По результатам регионального конкурса три лучшие команды получат возможность попасть на очную защиту своих проектов, которая состоится в Москве.