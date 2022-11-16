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НовостиОбщество16 ноября 2022 18:18

Юные акробатки из Краснотурьинска показали свой талант на федеральном канале

Девочки выступили перед Масленниковым и Якубовичем
Дарья ЧИПУРИНА
Девочки выступили с акробатическим номером. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Девочки выступили с акробатическим номером. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Юные акробатки из Краснотурьинска покорили телеканал «Пятница». Девочки приняли участие в шоу «Вундеркинды». В нем дети от 3 до 16 лет зарабатывают деньги своими талантами.

- По правилам шоу команда звезд с помощью интуиции должна угадать, какими талантами обладает каждый ребенок в студии. За каждую ошибку команда детей получает денежный приз, - сообщили в пресс-службе телеканала.

В новом выпуске гостями стали Леонид Якубович и Дима Масленников. Звезды угадывали талант девочек из Свердловской области. 12-летняя Рената Хусаинова и 11-летняя Дарья Никулина – акробатки. Они обладатели Гран-при и лауреаты конкурсов цифрового искусства.

Девочки выступили с акробатическим номером. Звездным гостям удалось угадать каким талантом одарены школьницы и заработать в свою копилку 20 тысяч.