В Алапаевске инвалиду третьей группы отказали в предоставлении лекарства

Уралец обязан получать лекарство «ривароксабан» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Алапаевске инвалиду третей группы отказали в получении препарата. Уралец обязан получать лекарство «ривароксабан» за счет средств федерального бюджета. Данный препарат жизненно необходим больному. Но льготного рецепта на лекарство учреждение не выписывало больше года. Мужчина был вынужден обратиться в местную прокуратуру.

- Указанный лекарственный препарат мужчина получал последний раз более года назад, выписка льготного рецепта на лекарственный препарат «Ривароксабан» (Ксарелто) медицинским учреждением мужчине не производилась, - подтвердили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сотрудники ведомства выявили нарушение и внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства главному врачу ГАУЗ Свердловской области «Алапаевская городская больница».

После вмешательства прокуратуры уральу был выдан необходимый для жизни лекарственный препарат.