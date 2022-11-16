Под Нижним Тагилом из-за неисправного электровоза задержались несколько пассажирских поездов

Инцидент произошел на перегоне «Грязновская-Шипелово» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Нижним Тагилом из-за неисправного электровоза задержался поезд с 92 пассажирами. Инцидент произошел на перегоне «Грязновская-Шипелово» в 11:39 по местному времени. Состав следовал по направлению «Камышлов-Екатеринбург».

- В 12:40 поезд отправлен со вспомогательным локомотивом, движение восстановлено. В результате происшествия допущена задержка движения двух пассажирских и двух пригородных поездов, а также четырех грузовых составов, - рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уже начали проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, в Екатеринбурге, в ночь на 23 сентября, поезд насмерть сбил 17-летнего школьника. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в экстренных службах. Неизвестно, что подросток делал вблизи железнодорожных путей. Трагедия произошла рядом с ТРЦ «Комсомолл».