В Академическом спроектировали школу в стиле конструктивизма

Данная школа станет седьмой на территории района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Академическом спроектировали здание новой школы №1. Учреждения будет разделено на блоки по три и пять этажей. Школа появится в периметре улиц Академика Вавилова - Академика Ландау - Академика Лихачева – Рябинина. И сможет вместить в себя около 1200 учеников. Данная школа станет седьмой на территории района.

Девелопером проекта стал АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Специалисты при проектировании постарались совместить удобство и красоту здания. Школа будет выполнена в стиле конструктивизма.

- Из удобных функциональных решений обсуждается возможность организации отдельных входов для начальной и основной школ, а также «входа выходного дня» в спортзал и библиотеку, - рассказали в пресс-службе «РСГ-Академическое».

Также во дворе школы планируется построить спортивный блок с зонами для сдачи нормативов, ямами с песком – для прыжков, полосы препятствий.

Открыть учебное заведение планируют уже в 2024 году.