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НовостиОбщество16 ноября 2022 15:52

В Реже директор МКУ попался на растрате 200 тысяч при строительстве парка

Теперь он должен выплатить эти деньги бюджет
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Теперь экс-директор должен выплатить в бюджет города 200 тысяч рублей

Теперь экс-директор должен выплатить в бюджет города 200 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режевской директор МКУ «Управление городским хозяйством» попался на растрате 200 тысяч рублей во время благоустройства парка Победы в селе Глинское. Известно, что работы проводились по национальному проекту «Жилье и городская среда».

- Установлено, что при приемке работ бывший директор МКУ допустил ненадлежащее исполнение своих обязанностей, приняв работы ненадлежащего качества и оплатив их, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве выяснили, что он приобрел дорогостоящий распределительный шкаф управления электроэнергии, хотя фактически данное оборудование не установлено. Также была завышена оплата за использованные при строительстве материалы и их объем.

Теперь экс-директор должен выплатить в бюджет города 200 тысяч рублей.