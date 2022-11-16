В Екатеринбурге запустят бесплатные показы уральской анимации и кино

В рамках проекта зрителям расскажут об уральской идентичности. Фото: пресс-служба паблик-арт программы «ЧО»

Уральская паблик-арт программа «ЧО» запустил серию показов в Екатеринбурге. Анимация и документальные фильмы будут посвящены теме «Вымыслы и промыслы».

- В анимационную программу, собранную художником-аниматором Ниной Бисяриной, вошли «вымыслы» режиссеров, которые представляют уральскую школу неигрового кино и завоевали призы на международных кинофестивалях, и работы юных мультипликаторов, - сообщают в пресс-службе «ЧО».

В документальную часть вошли работы уральских режиссеров. Среди них Владислав Тарик со своими картинами «Тот, кто с песней» и «Мужчина в доме, или Кевин Кэйн в стране большевиков» и кинолента Алексея Федорченко с кинолентой «Гимны». Также программа мультипликации собрала 12 короткометражных фильмов, исполненных в различных техниках.

Как сообщает руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов, в рамках проекта все больше уральцев узнают об истории места, где они живут. Анимация и кино – удобный и популярный формат, через который можно рассказать о об уральской идентичности.

Первый показ пройдет уже в эту субботу, 19 ноября в бывшем кинотеатре «Салют». Позже фильмы и мультики можно будет посмотреть в сети кинотеатров «Премьер-зал» каждые выходные.