Где в Екатеринбурге появятся тайные сады

Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

На Сибирском тракте началось строительство масштабного микрорайона «Сибирский сад» от застройщика «Страна Девелопмент». В концепции проекта два акцента: на парки-сады и на удобство жизни в мегаполисе.

Локация

Жилой комплекс находится в 15 минутах от центра города. Транспортная развязка позволяет выехать из района без пробок. Вся необходимая инфраструктура рядом уже сформирована: в пешей доступности остановки, детские сады, школы, продуктовые магазины, аптеки, фитнес центры.

Еще одна крупная развязка рядом с ЖК строится - она позволит быстро добраться в любую точку города. Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

Два парка рядом

Парк им.Маяковского расположен в экологически чистом районе. Его общая площадь — около 100 гектаров, 60 из которых — лес, который, пронизан тропинками для прогулок. Еще одно зеленое место рядом с ЖК — настоящий природный заповедник в черте города — Лесопарк имени Лесоводов России.

Тайные сады в ЖК

Дома ЖК будут выстроены в замкнутые кварталы. Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

Во дворах с тайными садами можно уединиться за книгой, встретиться с друзьями или просто отдохнуть в тени. На территории всего комплекса застройщик высадит кустарники и взрослые многолетние деревья, создающие буфер между городской средой и приватным пространством двора. Благодаря густому и насыщенному озеленению создается ощущение, что, выходя из дома, вы попадаете в парк.

О «Сибирском саде»

Всего в ЖК будет 8 домов переменной этажностью от 12 до 32 этажей. На первых этажах расположатся магазины и аптеки, кафе и пекарни, салоны и центры. В парадных предусмотрены места для колясок и велосипедов, а также USB-зарядки для электротранспорта. Все квартиры сдаются в предчистовой отделке, но можно оформить опцию «ремонт от застройщика».

Окончание строительства всего ЖК запланировано на 2026 год. Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

Узнать подробнее о ЖК, выбрать подходящую планировку, узнать цены и забронировать квартиры можно на сайте застройщика.

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