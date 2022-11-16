Где в Екатеринбурге появятся тайные сады

Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"
На Сибирском тракте началось строительство масштабного микрорайона «Сибирский сад» от застройщика «Страна Девелопмент». В концепции проекта два акцента: на парки-сады и на удобство жизни в мегаполисе.
Локация
Жилой комплекс находится в 15 минутах от центра города. Транспортная развязка позволяет выехать из района без пробок. Вся необходимая инфраструктура рядом уже сформирована: в пешей доступности остановки, детские сады, школы, продуктовые магазины, аптеки, фитнес центры.
Еще одна крупная развязка рядом с ЖК строится - она позволит быстро добраться в любую точку города. Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"
Два парка рядом
Парк им.Маяковского расположен в экологически чистом районе. Его общая площадь — около 100 гектаров, 60 из которых — лес, который, пронизан тропинками для прогулок. Еще одно зеленое место рядом с ЖК — настоящий природный заповедник в черте города — Лесопарк имени Лесоводов России.
Тайные сады в ЖК
Дома ЖК будут выстроены в замкнутые кварталы. Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"
Во дворах с тайными садами можно уединиться за книгой, встретиться с друзьями или просто отдохнуть в тени. На территории всего комплекса застройщик высадит кустарники и взрослые многолетние деревья, создающие буфер между городской средой и приватным пространством двора. Благодаря густому и насыщенному озеленению создается ощущение, что, выходя из дома, вы попадаете в парк.
О «Сибирском саде»
Всего в ЖК будет 8 домов переменной этажностью от 12 до 32 этажей. На первых этажах расположатся магазины и аптеки, кафе и пекарни, салоны и центры. В парадных предусмотрены места для колясок и велосипедов, а также USB-зарядки для электротранспорта. Все квартиры сдаются в предчистовой отделке, но можно оформить опцию «ремонт от застройщика».
Окончание строительства всего ЖК запланировано на 2026 год. Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"
Узнать подробнее о ЖК, выбрать подходящую планировку, узнать цены и забронировать квартиры можно на сайте застройщика.
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