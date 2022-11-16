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НовостиНедвижимость16 ноября 2022 14:50

Где в Екатеринбурге появятся тайные сады

Новый жилой комплекс в восточной части Екатеринбурга даст старт для преображения всей локации
Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

На Сибирском тракте началось строительство масштабного микрорайона «Сибирский сад» от застройщика «Страна Девелопмент». В концепции проекта два акцента: на парки-сады и на удобство жизни в мегаполисе.

Локация

Жилой комплекс находится в 15 минутах от центра города. Транспортная развязка позволяет выехать из района без пробок. Вся необходимая инфраструктура рядом уже сформирована: в пешей доступности остановки, детские сады, школы, продуктовые магазины, аптеки, фитнес центры.

Еще одна крупная развязка рядом с ЖК строится - она позволит быстро добраться в любую точку города. Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

Еще одна крупная развязка рядом с ЖК строится - она позволит быстро добраться в любую точку города. Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

Два парка рядом

Парк им.Маяковского расположен в экологически чистом районе. Его общая площадь — около 100 гектаров, 60 из которых — лес, который, пронизан тропинками для прогулок. Еще одно зеленое место рядом с ЖК — настоящий природный заповедник в черте города — Лесопарк имени Лесоводов России.

Тайные сады в ЖК

Дома ЖК будут выстроены в замкнутые кварталы. Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

Дома ЖК будут выстроены в замкнутые кварталы. Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

Во дворах с тайными садами можно уединиться за книгой, встретиться с друзьями или просто отдохнуть в тени. На территории всего комплекса застройщик высадит кустарники и взрослые многолетние деревья, создающие буфер между городской средой и приватным пространством двора. Благодаря густому и насыщенному озеленению создается ощущение, что, выходя из дома, вы попадаете в парк.

О «Сибирском саде»

Всего в ЖК будет 8 домов переменной этажностью от 12 до 32 этажей. На первых этажах расположатся магазины и аптеки, кафе и пекарни, салоны и центры. В парадных предусмотрены места для колясок и велосипедов, а также USB-зарядки для электротранспорта. Все квартиры сдаются в предчистовой отделке, но можно оформить опцию «ремонт от застройщика».

Окончание строительства всего ЖК запланировано на 2026 год. Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

Окончание строительства всего ЖК запланировано на 2026 год. Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

Узнать подробнее о ЖК, выбрать подходящую планировку, узнать цены и забронировать квартиры можно на сайте застройщика.

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