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НовостиОбщество16 ноября 2022 14:17

В центре Екатеринбурга владельцы люксовых иномарок устроили дрифт-заезд

Особое внимание очевидцев привлекли красная Ferrari, а также синий Porsche 911
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: скриншот видео аккаунта Tupik_Family

Фото: скриншот видео аккаунта Tupik_Family

В центре Екатеринбурга владельцы люксовых иномарок устроили дрифт-заезд. Особое внимание очевидцев привлекли красная Ferrari, а также синий Porsche 911, так владельцы дорогих машин промчались по улице Малышева. Кадры были опубликованы в автомобильном журнале Екатеринбурга.

При этом в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу отметили, что дрифт на улицах города является нарушением.

- Заниматься дрифтом можно только на специализированных площадках, не подвергая опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения, - сообщили в госавтоинспекции.

Напомним, в ночь на 13 августа на Екатеринбургской кольцевой автодороге в районе микрорайона Солнечный во время нелегальных гонок BMW въехала в зрителей. Водитель не справился с управлением во время дрифта.