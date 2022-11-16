На форуме «Города России 2030» рассказали, как проходит импортозамещение в Свердловской области

На форуме отметили, что импортозамещение легче всего должно проводиться в приборостроительной, железнодорожной и энергетической отраслях Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Общероссийском форуме «Города России 2030», который проходит в Екатеринбурге участники обсудили проблемы импортозамещения. Так, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев отметил, что сейчас перед российской промышленностью стоит необходимость освоения новых видов продукции взамен товаров, которые ранее производились предприятиями из недружественных стран.

- Новые технологии нам нужны не только для создания конечных продуктов, но и для производства комплектующих, - сказал Михаил Васильев. - Когда мы говорим об импортозамещении, мы в первую очередь имеем в виду машиностроение. Машиностроение адаптивно, как с точки зрения широты продуктового ряда, так и само по себе оно является потребителем большой номенклатуры и ориентировано на внутренний рынок.

Как отметили на форуме, машиностроение в Свердловской области показывает высокий технологический уровень. Также импортозамещение легче всего должно проводиться в приборостроительной, железнодорожной и энергетической отраслях.

- Кроме того у нас идет процесс локализации массовых продуктов, - добавил Михаил Васильев. - За последний год появилось несколько производственных предприятий, которые выросли из дилерских компаний. Чтобы реализовать весь инвестиционный потенциал, нужно региональные предприятия интегрировать в федеральные процессы импортозамещения. Государство создает необходимую инфраструктуру. Но эффективность государственных решений снижается на наш взгляд потому, что предприятия не имеют полного представления о возможностях, которые создаются государством для решения технологических задач, для привлечения финансовых продуктов, без которых импортозамещение немыслимо.