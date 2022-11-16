Водитель за рулем Renault Clio не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Под Полевским два человека пострадали в аварии с перевернувшейся иномаркой. Прибывшие на место ДТП автоинспекторы выяснили, что водитель за рулем Renault Clio не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

- Травмы получили 53-летний водитель и несовершеннолетний пассажир - 10-месячная девочка, они доставлены в медицинские учреждения. Ребенок перевозился с нарушением ПДД – на руках у матери и без детского удерживающего устройства, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Мать пострадавшей малышки объяснила, что ребенку было неудобно сидеть в детском кресле. 53-летний водитель пояснил, что двигался со скоростью 60 км/ч, а причиной аварии, по его мнению, стали погодные условия.