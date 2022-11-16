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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 13:38

В Екатеринбурге задержали рецидивиста, укравшего деньги с карты

Он признался в преступлении
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Рецидивист рассказал, что нашел карту на улице Волгоградская

Рецидивист рассказал, что нашел карту на улице Волгоградская

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали рецидивиста, который украл восемь тысяч рублей с карты 38-летнего горожанина. Об этом сообщает городское УМВД.

- По словам потерпевшего, находясь дома, он обнаружил отсутствие банковской карты и списание с нее денежных средств на покупки, которые не совершал, - говорится в сообщении.

Подозреваемым в краже оказался ранее судимый местный житель. Он признался в преступлении. Рецидивист рассказал, что нашел карту на улице Волгоградская. Затем он потратил деньги на личные нужд, оплачивая покупки бесконтактным способом.

На мужчину завели дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее, в марте, в Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который украл с карты пенсионера около трех тысяч рублей. Мужчина признался, что нашел банковскую карту около кассы в магазине.