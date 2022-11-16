В Новоуральске пьяный водитель попытался дать взятку инспектору ДПС

Мужчина положил золотое кольцо у рычага переключения передач. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Новоуральске 62-летний местный житель пытался дать взятку инспектору ДПС. Мужчину за рулем машины остановили вечером 4 ноября. Полицейский во время общения понял, что владелец авто пьян, поэтому начал составлять процессуальные документы.

- Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина решил дать инспектору взятку в виде ценного имущества. Страж порядка предупредил его, что дача взятки – уголовно наказуемое деяние, однако данное разъяснение не произвело на расщедрившегося новоуральца должного впечатления, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Мужчина положил золотое кольцо у рычага переключения передач и добавил, что в обмен на него он просит не привлекать его. Полицейский же сообщил о правонарушении. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки», решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения.