Уральские врачи сохранили почку пациенту с редкой патологией

В какой-то момент врачи даже раздумывали над удалением почки. Фото: пресс-служба СОКБ №1

Врачи свердловской областной больницы смогли сохранить почку 30-летнему пациенту, который страдал сразу двумя редкими патологиями сосудов. После успешной операции орган вновь стал нормально функционировать.

- Данную патологию у уральца выявили в ходе ультразвукового исследования, когда он обратился к врачам с жалобами на ноющую боль в пояснице справа, а также слабость и головокружение, которые беспокоили его уже два года, - рассказали в пресс-службе СОКБ №1.

В какой-то момент врачи даже раздумывали над удалением почки, однако был риск разрыва аневризмы и серьезного кровотечения.

- Поэтому было принято решение попробовать эмболизировать (закупорить) артериовенозную фистулу специальными спиралями, а также заполнить ими аневризму почечной артерии.

По словам врача-рентгенохирурга Василия Шерстобитова, за 23 года работы он сталкивался с такими случаями всего три или четыре раза.