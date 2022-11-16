Футбольный клуб «Урал» предложил студентам бесплатно посетить матч с ЦСКА

Игра пройдет 22 ноября в рамках розыгрыша кубка России. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» предложил студентам Екатеринбурга и области бесплатно посетить матч с ЦСКА. Игра пройдет 22 ноября в рамках розыгрыша Кубка России и станет последней на домашней арене «шмелей» в этом году.

- Игра с армейцами станет крайней домашней встречей для нашей команды в этом календарном году, и перед долгой зимней паузой нам бы хотелось, чтобы как можно больше зрителей пришло на трибуны. От исхода этой встречи во многом будет зависеть распределение мест в группе - сказал президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

Напомним, 12 ноября завершилась первая часть турнира РПЛ, подопечные Виктора Гончаренко обыграли «Факел» со счетом 2:0. Сейчас в активе «Урала» 21 очко в 17 проведенных матчах, «шмели» занимают 10-е место таблицы.