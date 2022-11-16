В Екатеринбурге экс-полицейского будут судить за кражу раций

Бывший силовик является фигурантом уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить бывшего инспектора ДПС за кражу служебных раций. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- По версии следствия, в период с августа 2021 года по май 2022 года обвиняемый похитил семь носимых радиостанций, а также входящие в комплект поставки к радиостанциям зарядные устройства, - говорится в сообщении.

Рации хранились в служебных помещениях городского ГИБДД. Обвиняемый имел к ним доступ. Похищенным силовик распорядился по своему усмотрению. Он нанес УМВД по Екатеринбургу ущерб более чем на 400 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Похищенные рации удалось найти и вернуть.

Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор бывшему 36-летнему полицейскому из отдела по борьбе с мошенничеством. Он принял в качестве взятки 300 тысяч рублей за прекращение уголовного дела, но не собирался на него влиять.