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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 12:00

В Екатеринбурге трое пьяных парней забили до смерти мужчину

Молодые люди узнали о том, что у него был конфликт с их общей знакомой
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Пострадавший от полученных травм вскоре скончался

Пострадавший от полученных травм вскоре скончался

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудят троих парней, до смерти забивших 29-летнего мужчину. Инцидент произошел в мае прошлого года на пешеходной аллее по улице Мира. Молодые люди 22 и 21 года узнали о том, что у него был конфликт с их общей знакомой.

- Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились между собой избить данного гражданина. Проследовав к месту нахождения предполагаемой жертвы, сообщники напали на мужчину и нанесли ему совместно множественные удары руками и ногами, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Пострадавший от полученных травм вскоре скончался. Следствием СК собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть» направлено в суд.