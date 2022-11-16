В Екатеринбурге 31-летний мужчина украл колеса с арендованной машины

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге 31-летний местный житель попался на краже колес арендованной машины. Инцидент произошел в конце мая этого года на улице Латвийской, в полицию обратились представители каршеринговой фирмы, они оценили ущерб в 220 тысяч рублей.

- Накануне в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изобличили подозреваемого. Он был задержан и доставлен в дежурную часть для разбирательства. Мужчина дал признательные показания, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере», она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ведется расследование.