«Аэрофлот» запускает рейсы на Гоа и в Стамбул

Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Аэрофлот» с 25 ноября запускает международную полетную программу из Кольцово. Самолеты авиакомпании начнут летать на Гоа и в Стамбул. Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800.

- Выполнение рейсов на Гоа запланировано три раза в неделю по вторникам, пятницам и субботам. В Стамбул будет выполняться три рейса в неделю, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Сейчас авиакомпания осуществляет рейсы из Екатеринбурга в Москву, Сочи и Минеральные Воды.

Напомним, рейсы из Екатеринбурга на Гоа также запустила авиакомпания Azur Air. Первый самолет на индийский курорт из Кольцово вылетел поздно вечером 14 ноября. Планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, на самолетах Boeing 757-200.