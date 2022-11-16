Специалист из ЯНАО рассказала о правильном питании в морозы

Зимой важно есть овощи Фото: Иван МАКЕЕВ

Для многих из нас фаст фуд стал привычным в питании. Гамбургеры, картошка фри сегодня так же привычны, как и домашний обед. Тем не менее, в сильные морозы специалисты советуют отказаться от неправильного питания.

О том, как правильно питаться зимой, рассказала нутрициолог из Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Буторина. Ее советы приводит информационный портал «Ямал 1».

По словам эксперта, от фаст фуда в зимнее время лучше отказаться, но если полностью перейти на полезную пищу не получается, стоит ограничить поедание гамбургеров и картошки фри до одного раза в две недели. Важно помнить, что такая еда вызывает привыкание, поэтому отказаться от нее не так просто.

Важно сбалансировать питание, добавив в рацион ягоды, которые сохраняют витамины в замороженном виде. Также важно добавить в рацион фрукты, овощи и орехи. А вот говядину и свинину лучше заменить на курицу или рыбу, которая быстрее усваивается.

Также лучше отказаться от жареных блюд и готовить пищу на пару. Что касается деликатесов с Ямала, то гостям региона стоит подумать, прежде чем употреблять в пищу строганину из оленины и сырой рыбы, так как это может негативно сказаться на работе пищеварительной системы.