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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:05

В Нижнем Тагиле зафиксировали миграционный прирост

За год население города пополнилось 75 людьми
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Люди стали реже уезжать из Нижнего Тагила

Люди стали реже уезжать из Нижнего Тагила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в 2021 году впервые за пять лет зафиксировали миграционный прирост. Об этом пишет TagilCity.ru. По данным издания, согласно статистике Свердловскстата, за год население города пополнилось 75 людьми - количество прибывших людей составило 4610 человек, уехавших - 4535.

Также отмечается, что количество людей, покинувших Нижний Тагил, стало минимальным за последние 10 лет.

Кроме того, аналитики подсчитали, что большинство приехавших в Нижний Тагил - граждане России. Что касается уезжающих, то 2093 из них переехали в другой город области, 1982 уехали в другие регионы и 460 покинули Россию.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области резко вырос отток мигрантов - этом году территорию региона покинули в четыре раза больше приезжих, если сравнивать с показателями прошлого года.