В Нижнем Тагиле зафиксировали миграционный прирост

Люди стали реже уезжать из Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в 2021 году впервые за пять лет зафиксировали миграционный прирост. Об этом пишет TagilCity.ru. По данным издания, согласно статистике Свердловскстата, за год население города пополнилось 75 людьми - количество прибывших людей составило 4610 человек, уехавших - 4535.

Также отмечается, что количество людей, покинувших Нижний Тагил, стало минимальным за последние 10 лет.

Кроме того, аналитики подсчитали, что большинство приехавших в Нижний Тагил - граждане России. Что касается уезжающих, то 2093 из них переехали в другой город области, 1982 уехали в другие регионы и 460 покинули Россию.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области резко вырос отток мигрантов - этом году территорию региона покинули в четыре раза больше приезжих, если сравнивать с показателями прошлого года.