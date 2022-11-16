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НовостиЭкономика16 ноября 2022 8:39

В Свердловской области шестой месяц подряд замедляется инфляция

Подешевели овощи, сахар, мясо и «молочка»
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Годовая инфляция в 2022 году будет достигать 12–13%

Годовая инфляция в 2022 году будет достигать 12–13%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уже шестой месяц подряд замедляется инфляция. В октябре она достигла 12,2% после 13,5% в сентябре. Об этом сообщает Центробанк.

- Темп роста цен замедлился в первую очередь из-за расширения предложения продовольственных товаров и сокращения издержек их производителей, - говорится в сообщении.

В стране вырос объем овощей собственного производства, что повлияло на цены на них. В цене упали огурцы, помидоры и картофель. Также из-за роста предложения замедлился рост цен на сахар и кондитерские изделия. Кроме того, замедлился рост стоимости мясных и молочных продуктов.

При этом наблюдается рост предложении топлива для машин и пониженный спрос на легковушки, отдельные техники и мебели. В сфере услуг замедлился годовой рост на часть ремонтных работ, на проживание в гостиницах и хостелах.

- Это связано с пониженным спросом в условиях неопределенности, - отметили в ЦБ.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году будет достигать 12–13%. Она вернется к 4% в 2024 году.