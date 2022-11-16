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НовостиОбщество16 ноября 2022 8:24

Названа причина перебоев в работе сайтов свердловского правительства и министерств

Сейчас оборудование перезапускают
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Специалисты скоро восстановят работу региональных информационных ресурсов

Специалисты скоро восстановят работу региональных информационных ресурсов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с утра 16 ноября не работают сайты правительства и министерств. В департаменте информполитики «КП-Екатеринбуг» сообщили, что перебои в работе связаны с аварийным отключением серверов после сигнала о возгорании.

- Оборудование и коммуникации не пострадали. В настоящее время производится их перезапуск, на это требуется время, - рассказали в департаменте.

Напомним, не работают сайты, связанные с порталом midural.ru. Речь идет в том числе о сайтах Министерства здравоохранения, Министерства природных ресурсов и экологии и других. При переходе на них сообщается, что к сайту нет доступа.