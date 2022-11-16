Мэрия Нижнего Тагила купит четыре автомобиля на 5,8 млн рублей

Согласно техзаданию, мэрии Нижнего Тагила необходимо четыре седана B-класса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Нижнего Тагила купит четыре автомобиля на 5,8 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, мэрии необходимо четыре седана B-класса. Среди прочих требований указано, что автомобили должны иметь бензиновый двигатель мощностью от 100 до 150 лошадиных сил, механическую коробку передач, как минимум две подушки безопасности и подогрев передних сидений. Автомобили должны быть новыми, выпущенными не ранее 2021 года.

Подача заявок будет длиться до 23 ноября. Машины должны предоставить не более чем через 10 дней после даты заключения контракта.

Напомним, ранее мы писали, что администрация Екатеринбурга закупает машины для чиновников. Из документов, опубликованных на госзакупках, следует, что в мэрии начали заменять отслужившие автомобили Toyota продукцией АвтоВАЗа.