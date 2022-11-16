Ледяные наросты на дороге образовались на проезжей части
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ледяные наросты образовались под мостом в Екатеринбурге. Об опасной помехе на дороге в районе перекрестка улиц Малышева и Восточной предупредили автомобилисты.
- Выросли сталагмиты в сторону центра и в сторону ЖБИ. Водители, будьте внимательны, можно остаться без бампера, - рассказал E1.RU мужчина.
Ранее в ГИБДД напомнили, что с наступлением неблагоприятных погодных условия водителям необходимо скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.