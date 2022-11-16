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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:19

Ледяные наросты образовались под мостом в Екатеринбурге

Об опасной помехе на дороге предупредили автомобилисты
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ледяные наросты на дороге образовались на проезжей части

Ледяные наросты на дороге образовались на проезжей части

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ледяные наросты образовались под мостом в Екатеринбурге. Об опасной помехе на дороге в районе перекрестка улиц Малышева и Восточной предупредили автомобилисты.

- Выросли сталагмиты в сторону центра и в сторону ЖБИ. Водители, будьте внимательны, можно остаться без бампера, - рассказал E1.RU мужчина.

Ранее в ГИБДД напомнили, что с наступлением неблагоприятных погодных условия водителям необходимо скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.