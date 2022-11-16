ВТБ и УГЛТУ заключили соглашение о сотрудничестве

Ректор УГЛТУ Евгений Платонов. Фото предоставлено пресс-службой вуза.

Соглашение определяет основные направления взаимодействия между банком и ВУЗом. Сотрудничество затронет развитие как финансовых услуг и сервисов, так и образовательных программ. В частности, ВТБ планирует реализацию кампусных проектов для университета на базе карт национальной платежной системы «МИР», внедрение сервисов торгового и интернет-эквайринга, разработку специальных предложений по ипотеке для работников УГЛТУ. Также банк намерен участвовать в формировании эндаумент-фонда учебного заведения. Документ предполагает проведение совместных конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других научных и обучающих мероприятий. Студенты университета получат возможность проходить производственную практику в подразделениях ВТБ.

«Мы начали совместную работу с ВУЗом в мае, когда ВТБ поддержал традиционный университетский творческий фестиваль. Сотрудничество развивается, и сегодня уже 1800 студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета пользуются картами нашего банка. Подписанное соглашение закрепляет наши договоренности о реализации совместных проектов по целому ряду значимых направлений. Уверен, что цели документа будут достигнуты», - сказал и.о. управляющего ВТБ в Свердловской области Альберт Сынгизов.