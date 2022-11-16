В Свердловской области не работают сайты правительства и министерств

Сайты правительства и министерств не загружаются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с утра, 16 ноября, не работают сайты правительства и министерств, связанные с порталом midural.ru. Речь идет, в том числе о сайтах Министерства здравоохронения, Министерства природных ресурсов и экологии и других. При переходе на них, сообщается, что к сайту нет доступа. С чем это связано пока неизвестно.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, в мае мы писали о поломке официального сайта аэропорта Кольцово. При переходе по адресу svx.aero на экране браузера появлялось сообщение о том, что с ним не удается установить соединение.