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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 6:18

На Машиностроителей столкнулись «Lada» и «BMW»

В ДТП пострадали 19-летний парень и 27-летняя девушка
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

На Машиностроителей в ночь с 15 на 16 ноября столкнулись «Lada» и «BMW». На видео, опубликованном в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» видно, что отечественная легковушка от удара улетела с проезжей части.

- Водитель автомобиля Lada при совершении разворота допустил столкновение с автомобилем BMW, который двигался во встречном направлении, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

В ДТП пострадали водитель Lada - молодой человек 19 лет и пассажирка BMW - девушка 27 лет. Их доставили в больницу.

В ГИБДД призывают водителей быть внимательными при совершении маневров.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге 14 ноября, когда весь день шел снег, произошло 67 аварий. К счастью, в них никто не пострадал.