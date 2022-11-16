На Машиностроителей столкнулись «Lada» и «BMW»

Фото: скриншот с видео

На Машиностроителей в ночь с 15 на 16 ноября столкнулись «Lada» и «BMW». На видео, опубликованном в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» видно, что отечественная легковушка от удара улетела с проезжей части.

- Водитель автомобиля Lada при совершении разворота допустил столкновение с автомобилем BMW, который двигался во встречном направлении, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

В ДТП пострадали водитель Lada - молодой человек 19 лет и пассажирка BMW - девушка 27 лет. Их доставили в больницу.

В ГИБДД призывают водителей быть внимательными при совершении маневров.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге 14 ноября, когда весь день шел снег, произошло 67 аварий. К счастью, в них никто не пострадал.