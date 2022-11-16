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НовостиОбщество16 ноября 2022 5:48

Бывший охранник Ельцин Центра обжалует приговор за порчу картины ученицы Малевича

Апелляцию рассмотрят 16 ноября
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Александру Васильеву назначили 180 часов обязательных работ

Александру Васильеву назначили 180 часов обязательных работ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший охранник Ельцин Центра 63-летний Александр Васильев подал апелляцию по приговору за порчу картины «Три фигуры» ученицы Малевича Анны Лепорской. Заседание назначено на 16 ноября. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Верх-Исетском районном суде.

Васильева признали виновным по статье 214 УК РФ «Вандализм» за то, что он пририсовал глазки фигурам на картине в декабре 2021 года. Ему назначили 180 часов обязательных работ. При этом бывший охранник является ветераном боевых действий в Чечне и Афганистане. Сам мужчина заявлял, что у него «в голове – дурдом».

По словам Васильева, пририсовать глазки ему сказали подростки. Они якобы заявили, что это их картина. Однако на записи с камеры видеонаблюдения никого кроме охранника нет.

Пенсионер раскаялся и признал вину. Он во время заседаний сокрушался, что не сделал бы этого, если бы знал, что картина приехала из Москвы. Однако суд отказался прекращать уголовное дело. Против прекращения выступила прокуратура и руководство Третьяковской галереи.

В приговоре отметили, что Васильев пришел в Ельцин Центр 7 декабря, чтобы заменить заболевшего охранника. На тот момент пенсионер страдал заболеванием, но это не отменяло его вменяемости. Реставрация картины обошлась в 250 тысяч рублей.