Бывший охранник Ельцин Центра обжалует приговор за порчу картины ученицы Малевича

Александру Васильеву назначили 180 часов обязательных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший охранник Ельцин Центра 63-летний Александр Васильев подал апелляцию по приговору за порчу картины «Три фигуры» ученицы Малевича Анны Лепорской. Заседание назначено на 16 ноября. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Верх-Исетском районном суде.

Васильева признали виновным по статье 214 УК РФ «Вандализм» за то, что он пририсовал глазки фигурам на картине в декабре 2021 года. Ему назначили 180 часов обязательных работ. При этом бывший охранник является ветераном боевых действий в Чечне и Афганистане. Сам мужчина заявлял, что у него «в голове – дурдом».

По словам Васильева, пририсовать глазки ему сказали подростки. Они якобы заявили, что это их картина. Однако на записи с камеры видеонаблюдения никого кроме охранника нет.

Пенсионер раскаялся и признал вину. Он во время заседаний сокрушался, что не сделал бы этого, если бы знал, что картина приехала из Москвы. Однако суд отказался прекращать уголовное дело. Против прекращения выступила прокуратура и руководство Третьяковской галереи.

В приговоре отметили, что Васильев пришел в Ельцин Центр 7 декабря, чтобы заменить заболевшего охранника. На тот момент пенсионер страдал заболеванием, но это не отменяло его вменяемости. Реставрация картины обошлась в 250 тысяч рублей.