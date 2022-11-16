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НовостиОбщество16 ноября 2022 4:46

В центре Екатеринбурга крысы атаковали автомобилистов

Грызун вывел из строя машину местной жительницы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Крысы завелись во дворах на улице Ленина

Крысы завелись во дворах на улице Ленина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга крысы атаковали автомобилистов. Как сообщает E1.RU, грызун вывел из строя машину жительницы дома на Ленина 54/4. По словам девушки, крысы завелись из-за несанкционированной помойки расположенного рядом общежития.

- Последние три месяца мусор перестали вывозить ежедневно, и завелись крысы, - рассказала девушка изданию. - Два дня назад крыса забралась в двигатель автомобиля. В итоге пришлось ремонтировать генератор (животное попало под ремень). Сегодня у нас не заводится вторая машина.

Она отметила, что видела, как крысы выпрыгивают из мусорных контейнеров. В управляющей компании ей сообщили, что борются с грызунами.

Ранее мы писали, что крысы расплодились на улице Горького.