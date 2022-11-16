Крысы завелись во дворах на улице Ленина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга крысы атаковали автомобилистов. Как сообщает E1.RU, грызун вывел из строя машину жительницы дома на Ленина 54/4. По словам девушки, крысы завелись из-за несанкционированной помойки расположенного рядом общежития.

- Последние три месяца мусор перестали вывозить ежедневно, и завелись крысы, - рассказала девушка изданию. - Два дня назад крыса забралась в двигатель автомобиля. В итоге пришлось ремонтировать генератор (животное попало под ремень). Сегодня у нас не заводится вторая машина.

Она отметила, что видела, как крысы выпрыгивают из мусорных контейнеров. В управляющей компании ей сообщили, что борются с грызунами.

Ранее мы писали, что крысы расплодились на улице Горького.