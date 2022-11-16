В Екатеринбурге двух мужчин обвиняют в краже мебели и оборудования со стройплощадки на 50 млн рублей

Уголовное дело с направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге двух мужчин обвиняют в краже офисной мебели и оборудования для пищеблока со стройплощадки на 50 миллионов рублей.

- Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении имущества со стройплощадки в Екатеринбурге, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление было совершено еще в 2017 году. По данным полиции, начальник участка строительства здания, его знакомый и охранник договорились за деньги с бригадой рабочих, не знающих о намерениях подельников, доставить имущество на склады в Ростовскую область. Украденное было вывезено на нескольких фурах.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Пропажу имущества обнаружила компания-застройщик спустя несколько месяцев. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Когда личности подозреваемых установили, оказалось, что охранник в 2020 году умер. Другой соучастник продолжил работать на стройке, ему предъявили обвинение. Третий фигурант уголовного дела сбежал в Москву и купил поддельный паспорт. Однако столичные полицейские нашли его и задержали. Его доставили в Свердловскую область.

Уголовное дело с направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.